Son dakika haberi... Fenerbahçeli Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!

Hukuk Müşavirliği'nce 17.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.12.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un 15.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUAMMER KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ve 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. ve 8/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.