Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting takımıyla eşleşmişti. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Avrupa Ligi eşleşmelerini okuyucularına aktardığı sayfasında Başakşehir'in logosunun yerine Beşiktaş'ın logosunu kullandı.
Bu hatanın ortaya çıkmasının ardından Başakşehir, resmi Twitter hesabından İtalyan gazeteye "Kulübümüzüz logosundan emin misiniz?" şeklinde mesaj gönderdi.
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