Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 17.12.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 14:00

ile Beşiktaş'ı karıştırdılar! İtalyan medyasında büyük hata

Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Medipol , dün yapılan kura çekiminde ting Lizbon ile eşleşti. Eşleşmeleri okuyucularına aktaran İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport ise sayfasında Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı.

İtalyan medyasında büyük hata

Avrupa'daki tek temsilcimiz , Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in ting takımıyla eşleşmişti. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Avrupa Ligi eşleşmelerini okuyucularına aktardığı sayfasında Başakşehir'in logosunun yerine Beşiktaş'ın logosunu kullandı.

Bu hatanın ortaya çıkmasının ardından Başakşehir, resmi Twitter hesabından İtalyan gazeteye "Kulübümüzüz logosundan emin misiniz?" şeklinde mesaj gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir ile Beşiktaş'ı karıştırdılar! İtalyan medyasında büyük hata
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri