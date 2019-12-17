Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk maçta rakibini 3-0 yenen Antalyaspor, rövanş karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kupada son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'a konuk oldu... İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Antalyaspor, Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi oynanan rövanş maçından da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı beyazlıların golleri Gelson Dala ve Mikail Başar'dan gelirken, Eyüpspor'un gollerini ise Merthan Mertöz ve Sercan Türkeri'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

GOLLER:

Dk. 8 Metehan Mertöz (Eyüpspor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 23 Gelson Dala (Antalyaspor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 64 Sercan Türkeri (Eyüpspor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 77 Mikail Başar (Antalyaspor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.



8. dakikada Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metahan Mertöz'ün sert vuruşunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1



24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direkte topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşuna kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Timur Çakıroğulları kornere çeldi.



64. dakikada Emre Torun ceza alanı sol çaprazından topu kale önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2



78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, kaleci Timur Çakıroğulları'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-2



Stat: Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx



ANTALYASPOR: Boffin xx, Tarık Çamdal xx, Salih Dursun xx, Bünyamin Balcı xx, Cissokho xx, Harun Alpsoy xx, Halil İbrahim Sevinç x, (Mevlüt Han Ekelik dk. 85 ?), Mikail Başar xx (Ege Bilsel dk. 89 ?), Fredy xx, Gelson Dala xx, Mukariu x (Emre Korkmaz dk.82 ?)

Yedekler: Yakup Mert, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Batuhan Berkay Fındık



EYÜPSPOR: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx, Muhammet Yeşil xx, Muhammet Sercan Türkeri xx, Muharrem Doğan xx, Kadirhan Atagün xx, Berkan Burak Turan xx, Eren Taşkın x (Harun Özcan dk. 61 x), İzlem Anıl Balakkız xx, Metehan Mertöz x (Doğukhan Öksüz dk. 76 x), Emre Torun x (Ömer Akbel dk. 83 ?)

Yedekler: Alp Tutar, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ahmed Emir Tekçam



Goller: Gelson Dala (dk. 24), Mikail Başar (dk. 78) (Antalyaspor), Metahan Mertöz (dk. 8), Muhammet Sercan Türkeri (dk. 64) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Muhammet Sercan Türkeri, Metehan Mertöz, Berkan Burak Turan, Kadirhan Atagün, Emre Torun (Eyüpspor), Salih Dursun (Antalyaspor)