Devler Ligi'nde kuralar çekildi... C Grubu'nun lideri Manchester City, A Grubu'nun 2.'si Real Madrid ile eşleşti. Kupada diğer eşleşmeler şu şekilde: B.Dortmund-PSG, Atalanta-Valencia, A.Mardrid-Liverpool, Chelsea-B. Münih, Lyon-Juventus, Tottenham- Leipzig, Napoli-Barcelona.
BAYER LEVERKUSEN PORTO İLE EŞLEŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu... Son 32 Turu'nda yarışacak olan ekiplerin eşleşmeleri şu şekilde: Wolves-Espanyol, S.Lizbon- M.Başakşehir, Getafe-Ajax, B.Leverkusen-Porto, Kopenhag- Celtic, APOEL-Basel, Cluj-Sevilla, Olympiakos-Arsenal, AZ Alkmaar- Lask, C.Brugge-M.United, Ludogorets- İnter, E.Frankfurt-Salzburg, S.Donetsk-Benfica, Wolfsburg-Malmö, Roma-Gent, G.Rangers-Braga.
ANADOLU EFES VE F.BAHÇE ZORLU VİRAJDA
Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Euroleague'de Anadolu Efes, TSİ 21.00'da Litvanya'da Zalgiris ile karşılaşacak. Fenerbehçe Beko ise TSİ 22.00'da Panathinaikos'a konuk olacak. Eurocup'ta temsilcimiz Tofaş sahasında saat 20.00'da L. Kuban'ı ağırlayacak.
KALECİ ALTAY GÜVEN VERMEDİ
Sivasspor önünde kaleye gelen 3 şutta da topu ağlarında gören Altay güven vermedi. Genç kalecinin performansı derbi öncesi düşündürüyor.
DERBİDE GALİBİYET ORANI 1.90
Fenerbahçe Beşiktaş maçının derbi oranı belli oldu. Kanarya'nın galibiyetine 1.90, Beşiktaş'ın galibiyetine 2.55, beraberliğe 3.00 oran verildi.
KANTE'YE DEV KANCA
Chelsea'nin başarılı oyuncusu Ngolo Kante, Real Madrid'in radarında... Teknik direktör Zidane'ın çok istediği tecrübeli orta saha için belirlenen fiyat 100 milyon Euro.
ZİYA 4 YIL SONRA GOL ATTI
Sivasspor'da son oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Ziya Erdal, 4 yıl sonra golle buluştu. Tecrübeli sağ bek son olarak 13 Eylül 2015'te Çaykur Rizespor ağlarını sarsmıştı.
LOKOMOTİV-VAKIFBANK
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Lokomitiv Kaliningrad'a konuk olacak. Yantarny Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN PORTO İLE EŞLEŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu... Son 32 Turu'nda yarışacak olan ekiplerin eşleşmeleri şu şekilde: Wolves-Espanyol, S.Lizbon- M.Başakşehir, Getafe-Ajax, B.Leverkusen-Porto, Kopenhag- Celtic, APOEL-Basel, Cluj-Sevilla, Olympiakos-Arsenal, AZ Alkmaar- Lask, C.Brugge-M.United, Ludogorets- İnter, E.Frankfurt-Salzburg, S.Donetsk-Benfica, Wolfsburg-Malmö, Roma-Gent, G.Rangers-Braga.
ANADOLU EFES VE F.BAHÇE ZORLU VİRAJDA
Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Euroleague'de Anadolu Efes, TSİ 21.00'da Litvanya'da Zalgiris ile karşılaşacak. Fenerbehçe Beko ise TSİ 22.00'da Panathinaikos'a konuk olacak. Eurocup'ta temsilcimiz Tofaş sahasında saat 20.00'da L. Kuban'ı ağırlayacak.
KALECİ ALTAY GÜVEN VERMEDİ
Sivasspor önünde kaleye gelen 3 şutta da topu ağlarında gören Altay güven vermedi. Genç kalecinin performansı derbi öncesi düşündürüyor.
DERBİDE GALİBİYET ORANI 1.90
Fenerbahçe Beşiktaş maçının derbi oranı belli oldu. Kanarya'nın galibiyetine 1.90, Beşiktaş'ın galibiyetine 2.55, beraberliğe 3.00 oran verildi.
KANTE'YE DEV KANCA
Chelsea'nin başarılı oyuncusu Ngolo Kante, Real Madrid'in radarında... Teknik direktör Zidane'ın çok istediği tecrübeli orta saha için belirlenen fiyat 100 milyon Euro.
ZİYA 4 YIL SONRA GOL ATTI
Sivasspor'da son oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Ziya Erdal, 4 yıl sonra golle buluştu. Tecrübeli sağ bek son olarak 13 Eylül 2015'te Çaykur Rizespor ağlarını sarsmıştı.
LOKOMOTİV-VAKIFBANK
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Lokomitiv Kaliningrad'a konuk olacak. Yantarny Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'da başlayacak.
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