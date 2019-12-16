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  • 16.12.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 21:29

, takımlarından Çelik'in başına geçti

Teknik direktör , takımlarından Çelik ile anlaştı. Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son olarak 1. Lig takımlarından 'u çalıştıran , Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

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