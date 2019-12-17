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  • 17.12.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:57

milli yıldızı bitiriyor | Son dakika

Ankaragücü'ne maçında son dakikalarda yediği gollerle 2 puan bırakan 'da hareketli saatler yaşanıyor. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, orta sahaya 'yu almak için harekete geçti.

Galatasary'ın transfer gündeminde hareketli saatler yaşanıyor. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran , bir süredir 'ın radarında. Geçtiğimiz günlerde Nzonzi'yi kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim Fransız oyununun yerine, 25 yaşındaki milli yıldızı düşünüyor. İşte transferin detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nzonzi'nin yerine transfer etmek istediği Okay Yokuşlu, iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!

KİRALIK OLARAK...
Celta Vigo'nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; daha önce Okay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak.

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