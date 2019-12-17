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  • 17.12.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 12:18

Adı 'la anılıyordu! Sözleşmesini feshetti

'ın listesinde de bulunan ve bir dönem Sivas ve Başakşehir forması da giyen Arabistan takımı Al-İttihad ile olan sözleşmesini feshetti.

'ın devre arası için gözüne kestirdiği Faslı futbolcu serbest kaldı. Bir dönem Türkiye'de Sivas ve Başakşehir formaları giymiş olan , Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'la olan sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında edilebileceği de konuşulanlar arasında. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde savunmada ve farklı mevkilerde değişimlerin olacağını belirtmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Manuel da Costa, Arabistan takımı Al-İttihad'da forma giydiği 2 sezonda 19 resmi müsabakaya çıkarken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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