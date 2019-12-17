Anadolu Efes ve F.Bahçe zorlu virajda

Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Euroleague'de Anadolu Efes, TSİ 21.00'da Litvanya'da Zalgiris ile karşılaşacak. Fenerbehçe Beko ise TSİ 22.00'da Panathinaikos'a konuk olacak. Eurocup'ta temsilcimiz Tofaş sahasında saat 20.00'da L. Kuban'ı ağırlayacak.