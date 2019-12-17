Bugünkü
Takvim

ve F.Bahçe zorlu virajda

Erkek  takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Euroleague'de , TSİ 21.00'da Litvanya'da Zalgiris ile karşılaşacak. ise TSİ 22.00'da Panathinaikos'a konuk olacak. Eurocup'ta temsilcimiz Tofaş sahasında saat 20.00'da L. Kuban'ı ağırlayacak.

Anadolu Efes ve F.Bahçe zorlu virajda

Erkek takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Euroleague'de Anadolu Efes, TSİ 21.00'da Litvanya'da Zalgiris ile karşılaşacak. Fenerbehçe Beko ise TSİ 22.00'da Panathinaikos'a konuk olacak. Eurocup'ta temsilcimiz Tofaş sahasında saat 20.00'da L. Kuban'ı ağırlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAnadolu Efes ve F.Bahçe zorlu virajda
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri