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  • 16.12.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 19:14

- İttifak Holding | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 15. haftasında , İttifak Holding 'u ağırlayacak. Karşılşama öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

'in 15. haftasında , İttifak Holding 'u ağırlayacak. Karşılşama öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başakşehir - Konyaspor | CANLI ANLATIM

11'LER:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

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