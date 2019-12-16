Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılşama öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Başakşehir - Konyaspor | CANLI ANLATIM
11'LER:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
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