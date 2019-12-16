Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR | CANLI ANLATIM



İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Denizlispor: