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  • 16.12.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 19:02

- Denizlispor | İLK 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'in 15. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında evinde 'u ağırlıyor.

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Denizlispor:

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