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  • 16.12.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 18:31

'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

'in 'li oyun kurucusu , Cumhurbaşkanı 'a milli takım daveti için teşekkür etti. Lankin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan dün ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'li cu 'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. (Eureleague'de rekor kırması) Büyük bir rekor. 49 sayısı ne kadar fire verse de Milli Takımı da her zaman iyi bir yere taşır." ifadelerini kullandı.

LARKIN'DEN TEŞEKKÜR GELDİ
ABD'li yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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