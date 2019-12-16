Trabzonspor - TFF zirvesinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

AĞAOĞLU'NA CEVAP VERİLMEMİŞTİ!

Süper Lig'de kulüplere uygulanan harcama limitinin artırılmasının ardından Erman Toroğlu'nun ortaya çıkardığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriye Alp görüşmesiyle alakalı ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den flaş itiraflar gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, gece yarısı yayınladığı bir bildirgeyle Süper Lig kulüplerine uygulanan limitin %30'dan %40'a artırıldığını açıklamıştı.

Kulüpler tarafından büyük tepki alan bu kararın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir rezidansta görüşme gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

Toroğlu'nun sözlerinin ardından görüşmeyi doğrulayarak "Kapımız tüm kulüplere açıktır" ifadelerini kullanan TFF'ye tepkiler daha da artmıştı..

Zorlu Center görüşmesiyle alakalı, Rıdvan Dilmen, gündeme oturacak sözlere imza atmış, "Ahmet Ağaoğlu'nun affına sığınarak kendisiyle sohbet ettik. Çok üzülerek dinledim kendisini tabii. Zekeriya Hocaya ve Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj atmış görüşmek istiyorum diye. Nerede? Riva'da... Dönüş bile olmamış. Ama Zekeriya Bey'in de Fenerbahçeli Başkanı ile bir ofiste buluşması o zamanda olmuyor tamam mı. O yüzde 10'luk artışla ilgili de şu düzeltmeyi yapayım. Ben yine aynı fikirdeyim. Bunu önce bütün kulüplerle paylaşılıp, kamuoyuyla paylaşılıp şu şu sebepten dolayı daha şeffaf olması lazım." demişti.