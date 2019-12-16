F.Bahçe lider Sivasspor'a deplasmanda 3-1 kaybetti. 32'de Sivasspor golü buldu. Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Fernando, mükemmel vuruşla takımını öne geçirdi. 2 dakika sonra Muriç'in pasında kale dibindeki Ozan topu filelere göndermeyi başaramadı.
KRUSE YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
45'te F.Bahçe gole çok yaklaştı. Ozan Tufan penaltı noktası üzerindeki Kruse'yi gördü. Alman yıldız müsait durumda olmasına rağmen yüzde 100'lük golü kaçırdı.
DENİZ'İN GOLÜ ÜMİTLENDİRDİ
47'de Mert Hakan ortaladı Yatabare kaçırdı. 59'da Ziya'nın pasında Emre Kılınç golü attı. 85'te Deniz çalımlarla ceza sahasına girdi. Vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 1-2.
VEDAT KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
88'de Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunu Samassa çıkardı. 90+2'de Dirar ortaladı. Kale dibinde Vedat kaçırdı. 90+7'de Yatabare'nin pasıda Ziya fileleri havalandırdı.
8 MAÇTA 2 GALİBİYET
F.Bahçe Süper Lig'de bu sezon deplasmanlarda oynadığı maçlarda adeta yokları oynuyor. Kanarya, 8 deplasman maçında sadece 2 kez kazandı.
KRUSE YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
45'te F.Bahçe gole çok yaklaştı. Ozan Tufan penaltı noktası üzerindeki Kruse'yi gördü. Alman yıldız müsait durumda olmasına rağmen yüzde 100'lük golü kaçırdı.
DENİZ'İN GOLÜ ÜMİTLENDİRDİ
47'de Mert Hakan ortaladı Yatabare kaçırdı. 59'da Ziya'nın pasında Emre Kılınç golü attı. 85'te Deniz çalımlarla ceza sahasına girdi. Vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 1-2.
VEDAT KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
88'de Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunu Samassa çıkardı. 90+2'de Dirar ortaladı. Kale dibinde Vedat kaçırdı. 90+7'de Yatabare'nin pasıda Ziya fileleri havalandırdı.
8 MAÇTA 2 GALİBİYET
F.Bahçe Süper Lig'de bu sezon deplasmanlarda oynadığı maçlarda adeta yokları oynuyor. Kanarya, 8 deplasman maçında sadece 2 kez kazandı.
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