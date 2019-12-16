Bugünkü
Takvim

Lider , ’yi yenerek ’de 7’de 7 yaptı...

Sivas; ve Ziya ile sonuca gitti. Deniz’in golü Fener’e yetmedi. Sezon başı bonservis ödemeyen Sivas, 540 milyonluk 'ye ders verdi.

Yiğido 7 bitirdi
F.Bahçe lider 'a deplasmanda 3-1 kaybetti. 32'de Sivasspor golü buldu. Mert Hakan'ın pasında topla buluşan , mükemmel vuruşla takımını öne geçirdi. 2 dakika sonra Muriç'in pasında kale dibindeki Ozan topu filelere göndermeyi başaramadı.

KRUSE YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
45'te F.Bahçe gole çok yaklaştı. penaltı noktası üzerindeki Kruse'yi gördü. Alman yıldız müsait durumda olmasına rağmen yüzde 100'lük golü kaçırdı.



DENİZ'İN GOLÜ ÜMİTLENDİRDİ
47'de ortaladı Yatabare kaçırdı. 59'da Ziya'nın pasında Kılınç golü attı. 85'te Deniz çalımlarla ceza sahasına girdi. Vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

VEDAT KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
88'de Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunu Samassa çıkardı. 90+2'de Dirar ortaladı. Kale dibinde Vedat kaçırdı. 90+7'de Yatabare'nin pasıda Ziya fileleri havalandırdı.

8 MAÇTA 2 GALİBİYET
F.Bahçe Süper Lig'de bu sezon deplasmanlarda oynadığı maçlarda adeta yokları oynuyor. Kanarya, 8 deplasman maçında sadece 2 kez kazandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLider Sivasspor, Fenerbahçe’yi yenerek Süper Lig’de 7’de 7 yaptı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri