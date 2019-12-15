Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Lider maçı ilk yarısını Fernando Andrade 32 dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yiğidolar 60. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-0 yaptı. Sarı lacivertliler 85 dakikada Deniz Türüç ile skoru 2-1'e getirip umutlansa da uzatmalarda Ziya Erdal skoru 3-1'e taşıdı ve maç bu skorla sonuçlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada Fernando'nun ceza alanı içi sol çaprazdan plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in çapraz pozisyonda uzak köşeye etkili şutunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Fernando'un soldan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Muric, topu altıpasta müsait durumdaki Ozan Tufan'a gönderdi. Bu oyuncunun şutu istediği gibi olmazken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında Dirar'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Ozan Tufan, müsait durumdaki Kruse'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda, top üsten farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DETAYLAR GELİYOR...

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'YE ŞOK

Maçın uzatma dakikalarında (90+5) Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Garry Rodrigues kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüler.

Bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor 33 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.