G.Antep Kayseri’yi yıktı

Gaziantep FK Kayserispor'u farklı geçti: 3-0... Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 2. devre G.Antep 67'de Güray, 72 ve 90'da Kayode'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak suskunluğunu bozdu.
- Spor
- 16.12.2019
- Gazete
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