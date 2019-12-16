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G.Antep Kayseri’yi yıktı

FK 'u farklı geçti: 3-0... Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 2. devre G.Antep 67'de Güray, 72 ve 90'da Kayode'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak suskunluğunu bozdu.

G.Antep Kayseri’yi yıktı
Gaziantep FK 'u farklı geçti: 3-0... Ligde 4 maçtır galip gelemeyen FK ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 2. devre G.Antep 67'de Güray, 72 ve 90'da Kayode'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak suskunluğunu bozdu.

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