Sivasspor yenilgisi konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sert mesajlar verdi. Sivasspor'un galibiyeti hak ettiğini belirten Koç, "Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Puanlar açısından enteresan bir lig oluyor. Devre arası kadromuzu güçlendirmek zorundayız" dedi.
Koç, Fatih Terim'in kendisini kast ederek "Gazetelerin reklam servislerine telefon gidiyor" sözlerine ise "En çok kollanan Terim" yanıtını verdi.
TEPKİ VEREMEDİK!
Ersun Yanal, Sivas yenilgisi eleştiride bulundu. Yanal, "İyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Biz tepki veremedik. Biz demek ki bunu öğretememişiz. Fenerbahçe her maçta, tepki göstermeli." diye konuştu.
Koç, Fatih Terim'in kendisini kast ederek "Gazetelerin reklam servislerine telefon gidiyor" sözlerine ise "En çok kollanan Terim" yanıtını verdi.
TEPKİ VEREMEDİK!
Ersun Yanal, Sivas yenilgisi eleştiride bulundu. Yanal, "İyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Biz tepki veremedik. Biz demek ki bunu öğretememişiz. Fenerbahçe her maçta, tepki göstermeli." diye konuştu.
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