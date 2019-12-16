Bugünkü
Takvim

Başkanı : Radikal kararlar alacağız!

Başkanı , yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız ve şampiyon olacağız" dedi.

Radikal kararlar alacağız!
Sivasspor yenilgisi konuşan Başkanı , sert mesajlar verdi. 'un galibiyeti hak ettiğini belirten Koç, "Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Puanlar açısından enteresan bir lig oluyor. Devre arası kadromuzu güçlendirmek zorundayız" dedi.

Koç, 'in kendisini kast ederek "Gazetelerin reklam servislerine telefon gidiyor" sözlerine ise "En çok kollanan Terim" yanıtını verdi.



TEPKİ VEREMEDİK!
Ersun Yanal, Sivas yenilgisi eleştiride bulundu. Yanal, "İyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Biz tepki veremedik. Biz demek ki bunu öğretememişiz. Fenerbahçe her maçta, tepki göstermeli." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Başkanı Ali Koç: Radikal kararlar alacağız!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri