Bugünkü
Takvim

!

Sahasında Yeni 'ya yenilen , rakibi karşısında . Rakip kaleye toplamda 12 şut gönderen Siyah- Beyazlılar, sadece 1 kez isabet sağlayabildi. 'ın ilk ve tek isabetli şutu 90+1'de 'ın kafa şutuyla geldi. Beşiktaş dün yaptığı 33 ortada ise 7 kez isabet sağladı. İstatistikleri sınıfta kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşadı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri