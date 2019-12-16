İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde oluşan eşleşmeler...

Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.

"Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum."

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE;

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL

Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.