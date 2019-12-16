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  • 16.12.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28

'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan 'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu 1.maçları 18-19-25-26 Şubat'ta, 2.maçları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak.

Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

İşte 'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde oluşan eşleşmeler...

Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.

"Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum."

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE;

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL

Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

UEFA 'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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