Başakşehir’in rakibi belli oluyor Başakşehir'in Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Başakşehir kuraya seri başı olarak katılacak.

B aşakşehir'in Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Başakşehir kuraya seri başı olarak katılacak. İşte muhtemel rakiplerimiz: APOEL, Leverkusen, Cluj, Brugge, Kopenhag, E.Frankfurt, Getafe, Olympiakos, S.Donetsk, Sporting, Alkmaar, Wolves, Wolfsburg, Rangers, Ludogorets TÜM MANŞETLER