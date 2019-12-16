Başakşehir’in rakibi belli oluyor

Başakşehir'in Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Başakşehir kuraya seri başı olarak katılacak. İşte muhtemel rakiplerimiz: APOEL, Leverkusen, Cluj, Brugge, Kopenhag, E.Frankfurt, Getafe, Olympiakos, S.Donetsk, Sporting, Alkmaar, Wolves, Wolfsburg, Rangers, Ludogorets
- Spor
- 16.12.2019
- Gazete
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