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spor’dan 'a darbe

TFF 1. Ligi’nde zirve hesapları yapan Dadaş, -s por’u iki golle devirdi. 2 takım da maçı 10 kişi bitirdi. 'da Aykut, Giresun'da da Valle kırmızı kart gördü.

Erzurumspor’dan Giresun'a darbe
TFF 1.Ligi'nde spor konuk ettiği spor'u 2-0 yenmeyi başardı. Maçın ilk yarısı 0-0 biterken 2. devre Pote attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi. Erzurum'da Aykut, Giresun'da da Valle kırmızı kart gördü.

K.GÜMRÜK GALİP
Ligde oynanan diğer maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle: Bolu-K.Gümrük: 0-2, İstanbulspor- Eskişehirspor: 1-0, Adanaspor-Menemen: 1-3

SANCAKTEPE: 4 MANİSA FK: 4
2.LİG Beyaz Grup: H.Trabzon-B.Akademi: 2-1, Sancaktepe- Manisa FK: 4-4, Samsun- 1922 Konya: 2-0, Kırmızı Grup: Kırşehir- Van: 0-1, Tuzla-Eyüp: 1-0, 3.Lig 1. Grup: Manisa- Tokat: 2-4, Çankaya- Silivri: 3-5, 3. Grup: B.Paşa-HEASK: 1-1.

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