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Şener&Emre 11’e dönüyor

Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.

Şener&Emre 11’e dönüyor
Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.

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