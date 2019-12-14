Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.
- Spor
- 14.12.2019
- Gazete
Şener&Emre 11’e dönüyor
Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.
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