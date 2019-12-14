Şener&Emre 11’e dönüyor Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.

Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor. TÜM MANŞETLER