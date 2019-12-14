Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ | CANLI
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao
Ankaragücü:
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