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  • 14.12.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 18:58

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 15. haftasında evinde 'nü ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

'in 15. haftasında evinde 'nü ağırlıyor.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ | CANLI

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

Ankaragücü:

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