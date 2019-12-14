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  • 14.12.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 19:34

'den flaş Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu

Galatasaray Teknik Direktörü , hakkında konuştu. Terim, "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uyguladık. Bu sadece bana değil, takım arkadaşlarına da saygısızlıktı." ifadelerini kullandı.

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