Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Steven Nzonzi hakkında konuştu.
Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi için şu açıklamalarda bulundu; "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uyguladık. Bu sadece bana değil, takım arkadaşlarına da saygısızlıktı. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Yaptırım gayet doğal.''
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