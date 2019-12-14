Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc, ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım ve sakatlığı süren Victor Moses, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc, ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım ve sakatlığı süren Victor Moses, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.
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