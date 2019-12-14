Süper Lig'in 15. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçı kazanarak deplasman fobisini yenmek ve liderlik için umutlanmak istiyor.
KAPASİTENİZİ BİLİYORUM
Dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Ersun Yanal, takımını liderlik için cesaretlendirdi. Yanal, "Fizik olarak iyi durumdayız. İlk yarıda 3 maçımız kaldı. 3'ü de zor. Ancak bu maçları kazanırsak ilk yarının lideri oluruz. Hayal görmüyorum. Bu takımın kapasitesini buluyorum. Başaralım ve ilk yarının lideri olalım" dedi.
VARSA YOKSA GALİBİYET
Sivas maçını kazanmak isteyen Ersun Yanal, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı ve hücum ağırlıklı bir kadro hazırlıyor.
Fenerbahçe, Sivas hazırlıklarını dün de sürdürdü. Bu sabah yapılacak olan idmanın ardından özel uçakla Sivas'a gidilecek.
TAKIMDA TEK SAKAT VİCTOR MOSES KALDI
F.Bahçe'de Vedat, Serdar ve Emre'nin sakatlığının geçmesinin ardından Mevlüt de takıma kaldı. Sadece Moses takımdan ayrı çalışıyor.
FENER'DE SARI ALARM! 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaptan Emre, Vedat, Gustavo ve Serdar Aziz Sivas'ta kart görürse Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. Yanal bu konuda uyarı yaptı.
KAPASİTENİZİ BİLİYORUM
Dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Ersun Yanal, takımını liderlik için cesaretlendirdi. Yanal, "Fizik olarak iyi durumdayız. İlk yarıda 3 maçımız kaldı. 3'ü de zor. Ancak bu maçları kazanırsak ilk yarının lideri oluruz. Hayal görmüyorum. Bu takımın kapasitesini buluyorum. Başaralım ve ilk yarının lideri olalım" dedi.
VARSA YOKSA GALİBİYET
Sivas maçını kazanmak isteyen Ersun Yanal, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı ve hücum ağırlıklı bir kadro hazırlıyor.
Fenerbahçe, Sivas hazırlıklarını dün de sürdürdü. Bu sabah yapılacak olan idmanın ardından özel uçakla Sivas'a gidilecek.
TAKIMDA TEK SAKAT VİCTOR MOSES KALDI
F.Bahçe'de Vedat, Serdar ve Emre'nin sakatlığının geçmesinin ardından Mevlüt de takıma kaldı. Sadece Moses takımdan ayrı çalışıyor.
FENER'DE SARI ALARM! 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaptan Emre, Vedat, Gustavo ve Serdar Aziz Sivas'ta kart görürse Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. Yanal bu konuda uyarı yaptı.
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