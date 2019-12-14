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derbisinde puanlar kardeş payı

'in 15. haftasının açılış maçında oynanan derbisinde ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma yoğun yağış altında oynanırken, iki takım da istediği u ortaya koymakta zorlandı. Maçın 90. dakikasında hakem , Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu VAR'da tekrar izleyen Küçük, penaltı kararını iptal etti.

Derbide puanlar kardeş payı
Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında oynanan derbisinde ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma yoğun yağış altında oynanırken, iki takım da istediği u ortaya koymakta zorlandı. Maçın 90. dakikasında hakem , Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu VAR'da tekrar izleyen Küçük, penaltı kararını iptal etti.

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