Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında oynanan Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma yoğun yağış altında oynanırken, iki takım da istediği futbolu ortaya koymakta zorlandı. Maçın 90. dakikasında hakem Zorbay Küçük, Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu VAR'da tekrar izleyen Küçük, penaltı kararını iptal etti.
- Spor
- 14.12.2019
- Gazete
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