Perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup maçında Borussia M'gladbach'ı 2-1 yenerek son 32 turuna kalan Medipol Başakşehir ülke puanımızı ayakta tutan takım oldu. Bundan sonraki performansı 2 yıl sonrasi için kritik öneme sahip.
EN KÖTÜ SENARYO 12. SIRAYA DÜŞMEK
Türkiye UEFA klasmanında 11. sıradan 12'ye düşerse 2021/22 sezonunda Devler Ligi'ne direkt takım gönderemeyeceğiz. 10. sıraya çıkarsa 1 takımımız ön elemesiz Devler Ligi'nde olacak.
11'DE KALIRSAK GARANTİ DEĞİL
11. sırada kalırsak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımın kendi liginde de Şampiyonlar Ligi için sıralamayı kapması yani o ülkeden fazladan kontenjan almaması gerekiyor.
UKRAYNA VE AVUSTURYA İLE ÇEKİŞİYORUZ
Türkiye UEFA klasmanında 32.800 puanla 11. sırada. Ukrayna 33.500 ile 10'uncu, Avusturya 32.125 puanla 12. sırada. Başakşehir, birkaç tur daha geçerse 10. sıraya çıkma şansımızbulunuyor.
BAŞAKŞEHİR SERİ BAŞI
Başakşehir seri başı olarak kura çekimine katılacak. Shakhtar, Lizbon, E.Frankfurt, Wolfsburg ve G.Rangers muhtemel rakiplerden.
ALMANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Bundesliga'da lider durumda bulunan Borussia M'gladbach'ın Başakşehir'e yenilerek elenmesi Alman basınında geniş yankı buldu.
EN KÖTÜ SENARYO 12. SIRAYA DÜŞMEK
Türkiye UEFA klasmanında 11. sıradan 12'ye düşerse 2021/22 sezonunda Devler Ligi'ne direkt takım gönderemeyeceğiz. 10. sıraya çıkarsa 1 takımımız ön elemesiz Devler Ligi'nde olacak.
11'DE KALIRSAK GARANTİ DEĞİL
11. sırada kalırsak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımın kendi liginde de Şampiyonlar Ligi için sıralamayı kapması yani o ülkeden fazladan kontenjan almaması gerekiyor.
UKRAYNA VE AVUSTURYA İLE ÇEKİŞİYORUZ
Türkiye UEFA klasmanında 32.800 puanla 11. sırada. Ukrayna 33.500 ile 10'uncu, Avusturya 32.125 puanla 12. sırada. Başakşehir, birkaç tur daha geçerse 10. sıraya çıkma şansımızbulunuyor.
BAŞAKŞEHİR SERİ BAŞI
Başakşehir seri başı olarak kura çekimine katılacak. Shakhtar, Lizbon, E.Frankfurt, Wolfsburg ve G.Rangers muhtemel rakiplerden.
ALMANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Bundesliga'da lider durumda bulunan Borussia M'gladbach'ın Başakşehir'e yenilerek elenmesi Alman basınında geniş yankı buldu.
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