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  • 14.12.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 09:48

'in gözden çıkardığı Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu! Torino...

'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve tarafından gözden çıkarılan , İtalya yolcusu. Bonservisi Roma'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için Serie A ekiplerinden Torino'nun devreye girdiği ve iki ekibin de anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Terim gözden çıkarmıştı! İşte yeni adresi

'da Ankaragücü maçı öncesi kadro dışı bırakılan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent ekibine karşı ilk 11'de oynamayacağını öğrenince bir şey söylemeden idmanı bırakan ve 'in biletini kestiği Nzonzi'nin ara transferde kontratının feshedileceği öğrenildi.

Sezon başı Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Fransız ön libero için Torino devreye girdi. Fanatik'in haberine göre çizme ekibinin Roma ile görüşmelere başladığı ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Nzonzi'yi Roma'dan kiralayan Galatasaray'ın anlaşmasında ilk sezonun sonunda 500 bin euro yeniden kiralama veya 16 milyon euroya bonservisini satın alma opsiyonları yer alırken ikinci kiralık sezonun sonunda da 13 milyon euroya bonservisini satın alma opsiyonu yer alıyordu.

İlk devrenin kalan haftalarında forma giymesi beklenmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 , 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

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