CANLI YAYIN

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, ligde küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi Karadeniz temsilcisinin 17 puanı, İstanbul ekibinin ise 12 puanı bulunuyor.

Rizespor'un evinde Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele saat 15.00'te başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (3M), tek galibiyetini son karşılaşmada deplasmanda aldı 1-0. Karadeniz ekibi, rakibini Nisan 2008'den bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın 2014/15'ten bu yana deplasmanda en fazla yendiği rakibi Rizespor (3G 1M).

Evinde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanan Rizespor, Aralık 2004'ten bu yana Süper Lig'de dört maçlık seri yakalayamıyor.

Süper Lig'de dört maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, son dört haftada puan alamayan iki takımdan biri (Ankaragücü ile birlikte).

Bu sezon iç saha maçlarında en fazla ikili mücadele (423) ve hava topu (161) kazanan Süper Lig takımı Rizespor.

Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla orta yapan takım olan Kasımpaşa (366), buna rağmen henüz kafa golü atamayan iki ekipten biri (Gençlerbirliği ile birlikte).

Rizespor bu sezon skor olarak geriye düştüğü yedi Süper Lig maçını da kaybetti. Ligde şu ana kadar skor dezavantajını lehine çeviremeyen iki takımdan biri Karadeniz temsilcisi (Ankaragücü ile birlikte).

Braian Samudio, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (1 gol & 1 asist).

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Rizespor olan Mustafa Pektemek (5; Ankaragücü ve Başakşehir ile birlikte), rakibine karşı forma giydiği son iki karşılaşmada üç gol kaydetti.

Ricardo Quaresma, geçen sezon Rizespor'a karşı forma giydiği son Süper Lig maçında üç asist yapmıştı (Ekim 2018).