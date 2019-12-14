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  • 14.12.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 15:03

şifresiz canlı nasıl izlenir? maçı saat kaçta, hangi kanalda?

maçına saatler kaldı. Bu sezon başından aşanan anlaşmazlıklar nedeniyle La Liga maçları Türkiye'de yayınlanmıyordu. D-Smart, La Liga'nın yayın haklarını aldığını duyurdu. La Liga'nın 17. haftasında Barcelona, Real Sociedad'a konuk olacak. Peki, şifresiz canlı nasıl izlenir? , hangi kanalda?

Real Sociedad-Barcelona canlı nasıl izlenir?

Real Sociedad Barcelona şifresiz canlı nasıl izlenir? La Liga'nın 17. haftasında lider Barcelona, bu sezon ligin dikkat çeken takımlarından Real Sociedad'a konuk olacak. Barcelona 34 puan 23 averaj ile liderlik koltuğunda oturken, rakibi Real Sociedad 27 puan 8 averaj ile 4. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın Türkiye'de nerede yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Real Sociedad Barcelona şifresiz canlı nasıl izlenir? Real Sociedad Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları....

REAL SOCİEDAD - BARCELONA ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?

La Liga'nın 17. haftasında Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Real Sociedad - Barcelona maçı 14 Aralık Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, hem 77. Kanal Spor Smart hem de D-Smart Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal; Odegaard, Guevara, Merino; Portu, Willian Jose, Oyarzabal

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

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