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  • 14.12.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 15:57

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ve Ankaragücü Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da maç öncesi yaşanan gelişmeyle Nzonzi kadro dışı bırakıldı. Şimdi gözler Galatasaray Ankaragücü karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler özellikle bugün Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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