Galatasaray ve Ankaragücü Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da maç öncesi yaşanan gelişmeyle Nzonzi kadro dışı bırakıldı. Şimdi gözler Galatasaray Ankaragücü karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler özellikle bugün Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.