Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 13.12.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 18:58

'da bırakıldı

Kulübü, Fransız oyuncu 'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak bırakıldığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon 1. Ligi ekibi Roma'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti.

G:Saray'da flaş karar! Süresiz kadro dışı bırakıldı

sezon başında 1. Ligi ekibi Roma'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu 'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak bırakıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 15 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri