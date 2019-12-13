

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



ANTRENMANDA SAHAYI TERK ETTİ

Uzundurukan, Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin antrenmanda yedek takımda yer aldığı için sahayı terk ettiğini ve bunun üzerine kadro dışı bırakıldığını söyledi.







NE OLMUŞTU?

Galatasaray sezon başında İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Roma'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 15 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.