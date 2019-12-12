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'te ! Fransızların Türk düşmanlığı bir kez daha kendini gösterdi

taraftarları maç öncesi seyircisine saldırdı. Fransız polisi ise olaylara seyirci kaldı. Çıkan arbedede çok sayıda kullanıldı. Olaylar neticesinde bir taraftar yaralandı...


Galatarasaray taraftarına Paris'te Sarı-Kırmızılılar'ın dün ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maç öncesi ev sahibi takımın taraftarları, stadyumun civarında Türk seyircilere saldırdı. PSG taraftarının, G.Saray seyircisine saldırısına Fransız polis ise seyirci kaldı.




POLİS MÜDAHALEDE GECİKTİ
Fransız holiganlar, lılar'ın bulunduğu bölüme çok sayıda attı. Polisin müdahalesi gecikince olaylar bir anda büyüdü. Arbede güçlükle yatıştırabildi.


OLAYLARDA 1 TARAFTAR YARALANDI
Konuyla ilgili konuşan G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlarımızın durumu iyi. Yaralanan taraftarımız yok" dedi.




Olaylarda 1 Fransız taraftarın yaralandığı öğrenildi.

KASAPOĞLU: SALDIRIYI KINIYORUM
Paris'teki çirkin saldırı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da devreye girdi. Saldırıyı kınayan Kasapoğlu, " Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık" dedi.



OLAY SONRASI KIRMIZI ALARM
PSG-G.Saray maçı öncesi çıkan olaylar sonrası Paris'te kırmızı alarm verildi. Olaylara geç müdahale eden Fransız polisi, sokaklarda geniş önlem aldı.

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