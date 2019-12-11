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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 22:41

() - maçı öncesi gerginlik! Taraftara çirkin saldırı...

Şampiyonlar Ligi'nde () - maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. Paris Saint Germain taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Polis olaylara müdahale etti. İşte maç öncesi yaşanan o anlar...


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG - Galatasaray maçı öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

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