Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında Almanya'da Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR CANLI



İLK 11'LER

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Hermann, Embolo, Thuram

Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Mehmet Topal, Epureanu, Ponck, Caiçara, Visca, Elia, İrfan Can, Crivelli, Aleksic