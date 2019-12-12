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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 21:48

- | ilk 11'ler belli oldu

Medipol , gruplarındaki son maçında 'da ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

Medipol , gruplarındaki son maçında 'da ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR CANLI

İLK 11'LER
Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Hermann, Embolo, Thuram

Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Mehmet Topal, Epureanu, Ponck, Caiçara, Visca, Elia, İrfan Can, Crivelli, Aleksic

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