Bugünkü
Takvim

'ın tüm puanı 3 puan üzerine!

Teknik Direktörü , lider 'u deplasmanda yenerek takımına yeni bir ivme kazandırmak istiyor. Yanal'ın tüm planı 3 puan üzerine.

Kazanmaktan başka çare yok
Ersun Yanal, lider Sivas'ı deplasmanda yenerek takımına yeni bir ivme kazandırmak istiyor. Tüm planı 3 puan üzerine. Yanal, Vedat ve Kruse'yi aynı anda sahaya sürecek.

SAKATLAR YETİŞİYOR
'de G.Birliği maçında sakatlık yaşayan Serdar, Vedat ve kaptan Emre'nin Sivas maçına yetişeceği rapor edildi.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman bireysel çalışma ile sonlandı.
Fenerbahçe Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Çalışma 1.5 saat sürdü. İdman sonunda bireysel çalışmalar yapıldı. Futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü Yanal'ı mutlu etti.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErsun Yanal'ın tüm puanı 3 puan üzerine!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri