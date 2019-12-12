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  • 12.12.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 22:43

Basel- maçında / provokasyonu! Türk taraftar paçavralara el koydu...

'un   C Grubu'ndaki son maçında Basel ile oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü / yandaşları tarafından karşıtı pankart açıldı. Karşılaşmayı statta takip eden Türk taraftarlar, PKK/YPG lehine açılan paçavraya el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu.


'nde 'un Basel ile oynadığı maç esnasında provokatif bir eylem gerçekleşti. Saint Jacob Park'ta oynanan maçın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde terör örgütü / yandaşları, karşıtı pankart açtı.

Bunun üzerine Trabzonsporlu taraftarlar pankart açılan noktaya giderek Türkiye karşıtı pankarta el koydu. Yaşanan gerginlik sonrasında tribüne gelen güvenlik görevlileri olayların daha fazla büyümesine engel oldu.



Türk taraftarlar yaşananların ardından Basel tribünlerinde 'Türkiye, Türkiye' sloganları attı.

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