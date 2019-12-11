Fenerbahçe'nin flaş transferi Luiz Gustavo lider özelliğiyle takımın gizli kaptanı. Tecrübeli futbolcu hem saha içinde hem de saha dışında takımı toparlayan isimlerden. Lakabı 'General' olan Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarıyla oldukça iyi bir iletişime sahip ve takım içerisinde toparlayıcı rol oynuyor, takım arkadaşlarına ve genç oyunculara tecrübelerini aktarıyor.
GUSTAVO: ÖNCE SAVUNURUM!
Takıma bu şekilde aidiyet hissetmesi ve sorumluluk alması teknik heyeti de memnun ediyor. Gustavo ön libero oynamasına rağmen maç içinde zaman zaman stopere de geçiyor. Gustavo, "Gol atmayı seviyorum ama yerimi de biliyorum. Önce savunurum" diyor.
GUSTAVO TAM BİR TOP HIRSIZI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Gustavo takımın en fazla top çalan oyuncusu. Brezilyalı oyuncu ligde 47 kez top çalma istatistiğine sahip. Brezilyalı oyuncu kariyeri boyunca bu alan çok başarılı oldu.
FENERBAHÇE'DE HERKES GOL ATIYOR
28 gol 12 farklı isimden geldi. Isla ve Hasan Ali henüz siftah yapamadı
Fenerbahçe'de genellikle ilk 11'de forma giyen oyunculardan sadece 2 isim gol atamadı. Sarı lacivertli takım ligde 28 gol atarken, bu goller 12 farklı isimden geldi. Gol atamayan isimler ise Isla ile Hasan Ali Kaldırım.
3 İSİM İÇİN SEFERBERLİK İLANI
Fenerbahçe, lider Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Samandıra'daki antrenman 1.5 saat sürdü. Sakatlığı olan Serdar, Emre ve Vedat'ın tedavilerine devam edildi. 3 futbolcunun da Sivas maçına yetişme ihtimalı var. Hazırlıklar bugün de sürecek.
GUSTAVO: ÖNCE SAVUNURUM!
Takıma bu şekilde aidiyet hissetmesi ve sorumluluk alması teknik heyeti de memnun ediyor. Gustavo ön libero oynamasına rağmen maç içinde zaman zaman stopere de geçiyor. Gustavo, "Gol atmayı seviyorum ama yerimi de biliyorum. Önce savunurum" diyor.
GUSTAVO TAM BİR TOP HIRSIZI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Gustavo takımın en fazla top çalan oyuncusu. Brezilyalı oyuncu ligde 47 kez top çalma istatistiğine sahip. Brezilyalı oyuncu kariyeri boyunca bu alan çok başarılı oldu.
FENERBAHÇE'DE HERKES GOL ATIYOR
28 gol 12 farklı isimden geldi. Isla ve Hasan Ali henüz siftah yapamadı
Fenerbahçe'de genellikle ilk 11'de forma giyen oyunculardan sadece 2 isim gol atamadı. Sarı lacivertli takım ligde 28 gol atarken, bu goller 12 farklı isimden geldi. Gol atamayan isimler ise Isla ile Hasan Ali Kaldırım.
3 İSİM İÇİN SEFERBERLİK İLANI
Fenerbahçe, lider Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Samandıra'daki antrenman 1.5 saat sürdü. Sakatlığı olan Serdar, Emre ve Vedat'ın tedavilerine devam edildi. 3 futbolcunun da Sivas maçına yetişme ihtimalı var. Hazırlıklar bugün de sürecek.
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