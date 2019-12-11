GUSTAVO



GUSTAVO

enerbahçe'nin



FENERBAHÇE'DE

enerbahçe'de

enerbahçe

flaş transferilider özelliğiyle takımıngizli kaptanı. Tecrübeli futbolcuhem saha içinde hemde saha dışında takımı toparlayanisimlerden. Lakabıolanoyuncu takım arkadaşlarıylaoldukça iyi bir iletişimesahip ve takım içerisindetoparlayıcı rol oynuyor,takım arkadaşlarına vegenç oyunculara tecrübeleriniaktarıyor.bu şekilde aidiyet hissetmesi ve sorumluluk alması teknik heyeti de memnun ediyor.ön libero oynamasına rağmen maç içinde zaman zaman stopere de geçiyor., "Gol atmayı seviyorum ama yerimi de biliyorum. Önce savunurum" diyor.Brezilyalı ön liberosu Gustavo takımın en fazla top çalan oyuncusu. Brezilyalı oyuncu ligde 47 kez top çalma istatistiğine sahip. Brezilyalı oyuncu kariyeri boyunca bu alan çok başarılı oldu.28 gol 12 farklı isimden geldi. Isla ve Hasan Ali henüz siftah yapamadıgenellikleilk 11'de formagiyen oyunculardansadece 2 isim golatamadı. Sarı lacivertlitakım ligde 28gol atarken, bu goller12 farklı isimdengeldi. Gol atamayanisimler ise Isla ileliderile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti.antrenmansaat sürdü. Sakatlığı olantedavilerine devam edildi.futbolcunun damaçına yetişme ihtimalı var. Hazırlıklar bugün de sürecek.