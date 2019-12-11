Premier Lig'de fırtına gibi esen Leicester City'nin savunmadaki sigortası Çağlar Söyüncü büyük alkış alıyor... Milli futbolcumuz, Liverpool formasını giyen ve dünyanın en iyi defans oyuncusu olarak gösterilen Virgil Van Dijk'ı bütün istatistiklerde solladı. Çağlar; şut engelleme, par arası, top kapma, ikili mücadele ve tehlikeli bölgeden top uzaklaştırma rakamlarında Hollandalı yıldızı geçti.
Çağlar'lı Leicester, Van Dijk'lı Liverpool'dan daha az gol yedi.
Çağlar, Leicester'in başarısında en büyük pay sahiplerinden biri.
Çağlar'lı Leicester, Van Dijk'lı Liverpool'dan daha az gol yedi.
Çağlar, Leicester'in başarısında en büyük pay sahiplerinden biri.
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