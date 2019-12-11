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, ’ı tüm istatistiklerde solladı!

'de fırtına gibi esen 'nin savunmadaki büyük alkış alıyor... Çağlar, dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen ’ı tüm istatistiklerde solladı.

Van Dijk out Çağlar in
Premier Lig'de fırtına gibi esen Leicester City'nin savunmadaki Çağlar Söyüncü büyük alkış alıyor... Milli futbolcumuz, Liverpool formasını giyen ve dünyanın en iyi defans oyuncusu olarak gösterilen Virgil Van Dijk'ı bütün istatistiklerde solladı. Çağlar; şut engelleme, par arası, top kapma, ikili mücadele ve tehlikeli bölgeden top uzaklaştırma rakamlarında Hollandalı yıldızı geçti.



Çağlar'lı Leicester, Van Dijk'lı Liverpool'dan daha az gol yedi.



Çağlar, Leicester'in başarısında en büyük pay sahiplerinden biri.

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