Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar unutulmadı İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

İ stanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. TÜM MANŞETLER