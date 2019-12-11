Bugünkü
Takvim

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar unutulmadı

İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Şehitler unutulmadı
İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar unutulmadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri