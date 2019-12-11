Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar unutulmadı
İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.
İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.