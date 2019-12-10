Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçındaki hakem hataları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kocadağ hakemlerin dikkatli olmalarını istedi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçındaki hakem hataları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kocadağ hakemlerin dikkatli olmalarını istedi.
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