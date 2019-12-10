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Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan hakem tepkisi

Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçındaki hakem hataları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kocadağ hakemlerin dikkatli olmalarını istedi.

Kocadağ’dan hakem tepkisi
Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçındaki hakem hataları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kocadağ hakemlerin dikkatli olmalarını istedi.

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