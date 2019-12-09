Potada derbinin kazananı Fenerbahçe (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı çekişmeli geçen bir maçın ardından 69-66 yendi. İşte haberin detayları ve 9 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

F enerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı çekişmeli geçen bir maçın ardından 69-66 yendi. İlk yarıda

30-27 Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. Diğer sonuçlar: Botaş-Çankaya: 61-71, Hatay BŞB-Elazığ: 80-79.



FENERBAHÇE BEKO ZORLANMADI: 85-52

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Ormanspor'u 85-52 yendi. Maç boyunca rahat bir tempoda oynayan Sarı-Lacivertliler ilk yarıyı da 41-19 önde geçti. Fenerbahçe'de Egehan 16 sayıyla oynadı. Diğer sonuçları: Bahçeşehir Koleji- Arel Üniversitesi: 96-81, Frutti Extra Bursaspor- Türk Telekom: 80-62.



YASEMİN ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON

26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcu Yasemin Can, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyük erkeklerde Aras Kaya, gümüş madalyayı boynuna taktı. Ayetullah Aslanhan ise 20 yaş altı erkekler yarışında gümüş madalya aldı.



HASAN ALİ'YE TEŞEKKÜR

Kasığındaki ağrılar tom olarak geçmemesine rağmen sadece 1 idmanla G.Birliği maçına çıkan Hasan Ali'ye Yanal özel olarak teşekkür etti.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

F enerbahçe , zorlu Sivas deplasmanının hazırlıklarına bugün start verecek. Fenerbahçe'de Mevlüt'ün bugün idmana çıkması bekleniyor.



KAYSERİSPOR-Ç.RİZESPOR

Süper Lig'de 14. hafta KayserisporÇaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.



UEFA'DAN ÇAKIR'A GÖREV

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında oynanacak Napoli - Genk müsabakasını yönetecek. Maç 10 Aralık Salı günü oynanacak.



FURKAN, CEDİ'Yİ YENDİ

Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 141-94 yendi. Furkan 5, Cedi Osman ise 2 sayıyla maçı bitirdi.



