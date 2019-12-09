Trabzon şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha aştı. Bordo-Mavililer, henüz 3. dakikada öne geçti. Sturridge'nin müthiş pasında Sörloth takımını öne geçirdi. 17'de Antalyalı Hakan Özmert'in ortasında top Mikel'in kafasından sekti. Celustka topu kafayla ağlara yolladı: 1-1.
STURRIDGE YİNE BAŞROLDE
25'te Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde Sturridge topu arka direğe çıkardı. Nwakaeme kale dibinden topu ağlara göndermeyi başardı. Fırtına yeniden öne geçti.
YUSUF SAHNE ALDI
İlk yarının son dakikasında Yusuf Sarı topu önünde buldu. Ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skor 3-1 oldu. 55'te Antalyalı Diego'nun kullandığı frikik direğin hemen yanından auta çıktı.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
82'de Hakan Özmert'in ceza sahasından yaptığı sert vuruşu Uğurcan mükemmel çıkardı. 3 dakika sonra Aatif kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda genç kaleci gole izin vermedi.
ATMAYA DEVAM EDİYOR!
Karadeniz Fırtınası'nın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Süper Lig'de 9. golüne imza attı. Genç oyuncu bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda. Trabzonspor'un önemli silahı Alexander Sörloth ligde 9 gol ve 4 asist üretti. 13 gole katkıda bulundu.
SEVİNDİRİCİ TEK KONU VAR O DA KAZANMAMIZ
Karaman, "Kazanmak güzel ama bu oyun karakteri bizim değil" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Bugün bakıldığında bizim açımızdan sevindirici olan tek şey maçı kazanmış olmamız. Bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan değil daha çok futbol oynayan, futbolla sonuç üreten bir takımız" dedi.
90 DAKİKASI YOK! 2 GOL 4 ASİST
Trabzon'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge henüz 90 dakika sahada kalmadı. Ancak ligde 247 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 4 asist üretti.
350 GÜN SONRA KADROYA GİRDİ
Nijeryalı yıldız Onazi, uzun bir aradan sonra dün yedek kulübesindeydi...
Geçen sezon sakatlanan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi yaklaşık 1 sene sonra kadrodaydı. Bordo-Mavililer'de Jose Sosa dün kart cezası nedeniyle oynayamadı. Pereira ve Novak ise hafif sakatlıkları nedeniyle riske edilmedi.
2010'DAN SONRA İLK KEZ!
Trabzon Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste iki deplasmanda 3'er gollü galibiyet aldı. (İlki A.Gücü)
STURRIDGE YİNE BAŞROLDE
25'te Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde Sturridge topu arka direğe çıkardı. Nwakaeme kale dibinden topu ağlara göndermeyi başardı. Fırtına yeniden öne geçti.
YUSUF SAHNE ALDI
İlk yarının son dakikasında Yusuf Sarı topu önünde buldu. Ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skor 3-1 oldu. 55'te Antalyalı Diego'nun kullandığı frikik direğin hemen yanından auta çıktı.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
82'de Hakan Özmert'in ceza sahasından yaptığı sert vuruşu Uğurcan mükemmel çıkardı. 3 dakika sonra Aatif kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda genç kaleci gole izin vermedi.
ATMAYA DEVAM EDİYOR!
Karadeniz Fırtınası'nın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Süper Lig'de 9. golüne imza attı. Genç oyuncu bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda. Trabzonspor'un önemli silahı Alexander Sörloth ligde 9 gol ve 4 asist üretti. 13 gole katkıda bulundu.
SEVİNDİRİCİ TEK KONU VAR O DA KAZANMAMIZ
Karaman, "Kazanmak güzel ama bu oyun karakteri bizim değil" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Bugün bakıldığında bizim açımızdan sevindirici olan tek şey maçı kazanmış olmamız. Bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan değil daha çok futbol oynayan, futbolla sonuç üreten bir takımız" dedi.
90 DAKİKASI YOK! 2 GOL 4 ASİST
Trabzon'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge henüz 90 dakika sahada kalmadı. Ancak ligde 247 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 4 asist üretti.
350 GÜN SONRA KADROYA GİRDİ
Nijeryalı yıldız Onazi, uzun bir aradan sonra dün yedek kulübesindeydi...
Geçen sezon sakatlanan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi yaklaşık 1 sene sonra kadrodaydı. Bordo-Mavililer'de Jose Sosa dün kart cezası nedeniyle oynayamadı. Pereira ve Novak ise hafif sakatlıkları nedeniyle riske edilmedi.
2010'DAN SONRA İLK KEZ!
Trabzon Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste iki deplasmanda 3'er gollü galibiyet aldı. (İlki A.Gücü)
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