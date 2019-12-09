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Herkes 'yı konuşuyor! "Dünyayı kurtaran adam"

 'u 1-0 yenerek lige tutunurken 'nın yaptığı kurtarışlar maçın önüne geçti. Tecrübeli kaleci için da, ‘Dünyayı kurtaran adam’ yakıştırması yapıldı.

Dünyayı kurtaran adam
Galatasaray Alanyaspor'u 1-0 yenerek lige tutunurken Muslera'nın yaptığı kurtarışlar maçın önüne geçti. Uruguaylı eldiven maça damgasını vururken 5 mutlak golü önleyerek galibiyette büyük rol oynadı. Sosyal medyada Muslera göklere çıkarılırken onun için, 'Dünyayı kurtaran adam' yakıştırması bile yapıldı.



EN İYİ 2. SEZONUNU YAŞIYOR
Muslera bu sezon kaleyi bulan 53 şutun 43'ünü kurtardı. Böylece yüzde 81'lik bir kurtarış yüzdesi yakaladı. 9 yıldır G.Saray forması giyen Muslera en iyi 2. sezonunu yaşıyor.



DA MUSLERA ÇILGINLIĞI YAŞANIYOR
Sosyal medyada en konuşulan isim olan için çeşitli paylaşımlar yapıldı. 'Dersten kaldık bizi de kurtar Muslera', 'Tansiyonum düştü Muslera onu da çıkardı', ''ın yanına Muslera heykeli dikilsin' bunlardan sadece birkaçıydı.



Muslera, Alanya önünde kurtarışlarıyla maça damga vurdu.


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