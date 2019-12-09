Galatasaray Alanyaspor'u 1-0 yenerek lige tutunurken Muslera'nın yaptığı kurtarışlar maçın önüne geçti. Uruguaylı eldiven maça damgasını vururken 5 mutlak golü önleyerek galibiyette büyük rol oynadı. Sosyal medyada Muslera göklere çıkarılırken onun için, 'Dünyayı kurtaran adam' yakıştırması bile yapıldı.
EN İYİ 2. SEZONUNU YAŞIYOR
Muslera bu sezon kaleyi bulan 53 şutun 43'ünü kurtardı. Böylece yüzde 81'lik bir kurtarış yüzdesi yakaladı. 9 yıldır G.Saray forması giyen Muslera en iyi 2. sezonunu yaşıyor.
SOSYAL MEDYADA MUSLERA ÇILGINLIĞI YAŞANIYOR
Sosyal medyada en konuşulan isim olan Muslera için çeşitli paylaşımlar yapıldı. 'Dersten kaldık bizi de kurtar Muslera', 'Tansiyonum düştü Muslera onu da çıkardı', 'Metin Oktay'ın yanına Muslera heykeli dikilsin' bunlardan sadece birkaçıydı.
Muslera, Alanya önünde kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
EN İYİ 2. SEZONUNU YAŞIYOR
Muslera bu sezon kaleyi bulan 53 şutun 43'ünü kurtardı. Böylece yüzde 81'lik bir kurtarış yüzdesi yakaladı. 9 yıldır G.Saray forması giyen Muslera en iyi 2. sezonunu yaşıyor.
SOSYAL MEDYADA MUSLERA ÇILGINLIĞI YAŞANIYOR
Sosyal medyada en konuşulan isim olan Muslera için çeşitli paylaşımlar yapıldı. 'Dersten kaldık bizi de kurtar Muslera', 'Tansiyonum düştü Muslera onu da çıkardı', 'Metin Oktay'ın yanına Muslera heykeli dikilsin' bunlardan sadece birkaçıydı.
Muslera, Alanya önünde kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
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