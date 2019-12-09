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Hayırsever 'in sırrı annesinin mektubunda saklı! "Servetini paylaşmazsan, oğlum değilsin"

’un sırrı, bir zamanlar evlere temizliğe giden annesi Gülizar’ın mektubunda gizli: Oğlum Mesut unutma, hepimiz gibi sen de bu dünyada misafirsin. Allah sana bir yetenek bahşetti. Ama bunu sadece kendine bakman için vermedi. Servetini muhtaçlarla paylaşmazsan, oğlum değilsin.

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Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu 'in menajeri Erkut Söğüt, Özil'in geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söğüt, "Mesut çok fakir bir aileye sahipti. Annesi günde iki temizlik işine gidiyordu. Yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyor" dedi.



Söğüt, Özil'in annesi 'in yıldız futbolcuya yazdığı ve ünlü futbolcunun evinin duvarına astığı mektubu da açıkladı: Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."



Mesut, 'da 10 yıl boyunca eski okuluna para yardımı yaptı. Binlerce yoksul çocuğun da ihtiyacını karşıladı.



YARDIMLARIYLA MESUT EDİYOR
Amine Gülşe ile evlenen- Mesut Özil, "Paramı şimdi paylaşmazsam ne zaman ve kiminle paylaşacağım" dedi.



Yıldız futbolcu, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişiye yardım ediyor.



Gülizar Özil


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