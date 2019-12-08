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Yiğido hız kesmiyor! BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig lideri Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u deplasmanda yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti... Yiğidolar’ın gollerini Hakan, Mert Hakan ve Emre attı.

Yiğido hız kesmiyor!
Sivasspor durdurulamıyor... Yiğidolar, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine imza attı.

ÖNCE DİREK SONRA GOL
Sivasspor, 26. dakidada Hakan Arslan'ın kafa golüyle öne geçti. Golden 4 dakika sonra Mert Hakan Yandaş farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Bu golden sonra Yeni Malatyaspor ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Guilherme kale dibinden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi. 54'te Kone'nin şutu direkten döndü. Dönen topu Emre Kılınç ağlara gönderdi. Lider Sivasspor, puanını 30'a yükselterek yoluna tam gaz devam ediyor.

VAS'IN BU YOK
Sivas ligde 14 hafta da gol atmayı başardı. Yiğidolar, Malatya deplasmanında da 3 gol buldu.

HAKAN ARSLAN FENER'E KARŞI YOK
Lider Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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