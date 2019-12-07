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  • 07.12.2019 22:33
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 23:11

Milli yüzücü Avrupa'da göğsümüzü kabarttı! 'ten bronz madalya

'nda milli sporcu , erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu. Güreş, 22.38'lik derecesiyle açık yaş rekorunu kırıp gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Avrupa'da göğsümüzü kabarttı!

'nda milli sporcu , erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gününde Güreş, 50 metre kelebekte 22.38'lik derecesiyle açık yaş rekorunu kırıp gümüş madalya kazandı.

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı ise dördüncülük elde etti.

Emre Sakçı, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 56.58'lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

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