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  • 08.12.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 13:54

Son dakika: Takımı dünya üçüncüsü oldu

Son dakika haberine göre Takımı, 'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Vakıfbank Voleybol Takımı dünya üçüncüsü oldu

Takımı, üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)
Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Hancock, Chirichella, Arrighetti, Vasileva (Sansonna, Mlakar, Morello, Napodano, Di Iulio)
Setler: 26-24, 25-23, 25-21
Süre: 84 dakika (29, 29, 26)

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