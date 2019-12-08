Cimbom 2 haftalık bir aradan sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-Kırmızılılar konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 'Zirve yarışında ben de varım' mesajını gönderdi. 5. dakikada Adem Büyük'ün attığı gol VAR'a danışılarak iptal edildi. 12'de Fernandes'in şutunda top auta gitti.
PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİLER
Maçın 19. dakikasında Mariano'nun içeri çevirdiği topa N'Sakala elle müdahale edince Belhanda 20'de penaltıyı gole çevirdi. 39'da Ömer Bayram'ın vuruşunda Marafona topu kornere attı.
FERNANDES TOPU DIŞARI ATTI
İkinci yarının 53. dakikasında Fernandes'in ortasında top auta gitti. 64'te Bakasetas'un vuruşunda topu Muslera uzanarak çıkardı. Ardından topu önünde bulan Fernandes'in vuruşunda top dışarı gitti.
MUSLERA'DAN GOLE GEÇİT YOK
Caulker'in vuruşunda 71'de Muslera topa kornere attı. Yine Caulker'in kafa vuruşunda Muslera topu kornere attı. 81'de Bammou'nun vuruşunu yine Muslera kurtardı. Aslan maçı 1-0 kazandı. Galatasaraylı Fernando Muslera, kalesine gelen son 12 şutta sadece 1 kez gol yedi.
MUSLERA KALEDE DUVAR ÖRDÜ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera kalesinde devleşti. Başarılı file bekçisi en az 4 net pozisyonda gole izin vermezken takımının 3 puan almasında başrol oynayan isim oldu.
BELHANDA ATTI TARAFTARLA BARIŞTI
Galatasaray taraftarı ile arasında soğuk rüzgarlar esen Belhanda, dün attığı penaltı golü sonrası tribünlere koştu. Faslı futbolcunun sevincini taraftarlarla kutlaması sonrası, tribünlerle Belhanda arasında barış sağlandı.
TUZLASPOR MAÇININ FATURASI KESİLDİ
Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0'lık bir sonuçla yenilen Galatasaray'ın o maçta oynayan ilk 11'inden sadece 2 oyuncu dün forma giydi. Nagatomo ve Seri bu maçta da oynadı. Diğer oyuncular ise ilk 11'de yer almadı. Bu Terim'in diğer oyunculara ceza vermesi şeklinde yorumlandı.
LEMİNA'DAN FEDAKARLIK
Geçtiğimiz hafta Trabzonpor maçında sakatlanan ve adalesinde zorlanma olduğu açıklanan Galatasaraylı Mario Lemina, sıkı bir program neticesinde Alanya maçına yetişti. Gabonlu orta saha oyuncusunun öz verisi taraftarın alkışını topladı.
PSG, MONTPELLİER'İ DEPLASMANDA YIKTI
Galatasaray'ın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PSG, Fransa Ligi'nde Montpellier'i deplasmanda 3-1 yendi. PSG rakibi önünde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrıldı.
PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİLER
Maçın 19. dakikasında Mariano'nun içeri çevirdiği topa N'Sakala elle müdahale edince Belhanda 20'de penaltıyı gole çevirdi. 39'da Ömer Bayram'ın vuruşunda Marafona topu kornere attı.
FERNANDES TOPU DIŞARI ATTI
İkinci yarının 53. dakikasında Fernandes'in ortasında top auta gitti. 64'te Bakasetas'un vuruşunda topu Muslera uzanarak çıkardı. Ardından topu önünde bulan Fernandes'in vuruşunda top dışarı gitti.
MUSLERA'DAN GOLE GEÇİT YOK
Caulker'in vuruşunda 71'de Muslera topa kornere attı. Yine Caulker'in kafa vuruşunda Muslera topu kornere attı. 81'de Bammou'nun vuruşunu yine Muslera kurtardı. Aslan maçı 1-0 kazandı. Galatasaraylı Fernando Muslera, kalesine gelen son 12 şutta sadece 1 kez gol yedi.
MUSLERA KALEDE DUVAR ÖRDÜ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera kalesinde devleşti. Başarılı file bekçisi en az 4 net pozisyonda gole izin vermezken takımının 3 puan almasında başrol oynayan isim oldu.
BELHANDA ATTI TARAFTARLA BARIŞTI
Galatasaray taraftarı ile arasında soğuk rüzgarlar esen Belhanda, dün attığı penaltı golü sonrası tribünlere koştu. Faslı futbolcunun sevincini taraftarlarla kutlaması sonrası, tribünlerle Belhanda arasında barış sağlandı.
TUZLASPOR MAÇININ FATURASI KESİLDİ
Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0'lık bir sonuçla yenilen Galatasaray'ın o maçta oynayan ilk 11'inden sadece 2 oyuncu dün forma giydi. Nagatomo ve Seri bu maçta da oynadı. Diğer oyuncular ise ilk 11'de yer almadı. Bu Terim'in diğer oyunculara ceza vermesi şeklinde yorumlandı.
LEMİNA'DAN FEDAKARLIK
Geçtiğimiz hafta Trabzonpor maçında sakatlanan ve adalesinde zorlanma olduğu açıklanan Galatasaraylı Mario Lemina, sıkı bir program neticesinde Alanya maçına yetişti. Gabonlu orta saha oyuncusunun öz verisi taraftarın alkışını topladı.
PSG, MONTPELLİER'İ DEPLASMANDA YIKTI
Galatasaray'ın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PSG, Fransa Ligi'nde Montpellier'i deplasmanda 3-1 yendi. PSG rakibi önünde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrıldı.
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